Le groupe belge QRSP va commercialiser la marque de donuts Dunkin' en France

"Nous sommes tombés amoureux de la marque Dunkin' dès nos premières discussions. Cette collaboration stratégique marque une étape importante pour QSRP et Dunkin', car nous unissons nos forces pour offrir quotidiennement aux consommateurs français du café et des donuts savoureux", a commenté Alessandro Preda, directeur général de QSRP.

Le groupe belge s'engage à ouvrir de nombreuses franchises à travers la France. La première verra le jour à Paris et ouvrira en 2025. Chaque type de points de vente sera adapté au lieu.

QSRP gère plus de 1.200 restaurants (en propre ou sous franchise) à travers l'Europe, sous ses différentes enseignes. Comme le rappelle L'Echo mardi, on y retrouve notamment les fast-food belges et luxembourgeois Quick et Burger King, la chaîne de poulet d'origine belge Chick&Cheez et les restaurants de produits de la mer Nordsee en Autriche et en Allemagne.