Le groupe local du Vlaams Belang qui accède au pouvoir à Ranst va changer de nom

Le cordon sanitaire a été rompu à Ranst, dans la province d'Anvers, où la liste locale PIT a décidé samedi de s'allier au parti nationaliste et xénophobe Vlaams Belang. Le nouveau parti local Vrij Ranst complète le trio de majorité. C'est la première fois que le cordon sanitaire est rompu et que le parti d'extrême-droite flamand parvient à se hisser dans une majorité grâce à un accord de coalition.

Christel Engelen s'est dite "fière" de cette rupture du cordon sanitaire. "C'est un jour historique. Nous n'avons pas la sensation d'avoir été le troisième ou quatrième choix", a-t-elle poursuivi. Le Vlaams Belang a récolté 3 sièges, soit autant que son nouveau partenaire Vrij Ranst et que les écologistes de Groen. Après PIT et ses 25 sièges, c'est la N-VA qui a été la plus plébiscitée avec 10 sièges.