Qu'est-ce que le "Veggie Challenge" et pourquoi est-il bon pour votre santé... et l'environnement?

Depuis le 1er mars, les Belges peuvent participer à un challenge alimentaire, le "Veggie Challenge". Le but : réduire leur consommation de viande.

Justement, l'Institut de santé publique Sciensano publiait, la semaine dernière, une étude sur l'impact de la consommation alimentaire sur l'environnement. Elle démontrait que la consommation de viande rouge était responsable de 35% des gaz à effet de serre et que la viande ultra-transformée comme les saucisses, les nuggets ou les steaks hachés avait un impact environnemental certain.

En plus de contribuer aux émissions de gaz à effet de serre, l'industrie de l'élevage utilise beaucoup d'eau, détruit forêts et prairies et a donc forcément des conséquences sur la biodiversité.

Consommer moins de viande

L'Institut national de santé publique estime que l'apport protéique actuel est supérieur aux besoins.

Il cite le "protein shift" lancé il y a 4 ans en Flandre. L'objectif: viser 60% de végétal dans l'alimentation d'ici 2030. Pour Sciensano, cela permettrait de réduire de 30 et 25% l'impact sur le changement climatique et sur l'utilisation des terres. Mais il ajoute que- paradoxalement- un régime plus "végétal" risque d'entraîner une hausse de l'utilisation des ressources en eau.

Qui en est à l'initiative ?

Ce "Veggie Challenge" vient de l'association ProVeg. C'est une organisation internationale dédiée spécifiquement à l'alimentation végétale. Son ambition: remplacer 50% des produits animaux par des aliments végétaux d'ici 15 ans.