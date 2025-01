Le nombre de sans-abri augmente en Belgique: combien sont-ils à dormir chaque nuit dans la rue? 

Dans la nouvelle émission "Je vous dérange", Christophe Deborsu a non seulement passé plusieurs jours aux côtés de sans-abri, mais il a aussi et surtout vécu comme eux, passant même - selon ses propres termes - une nuit qui a totalement changé sa vision des choses.

Les sans-abri seraient 50.000, selon la Fondation Roi Baudouin dans son dernier "Dénombrement du sans-abrisme et de l'absence de chez-soi" datant du mois de mars. Ils sont près de 19.500 en Flandre, un peu plus de 19.000 en Wallonie, et le reste serait à Bruxelles.

Parmi eux, on trouve des enfants : près de 25 % en Wallonie, 30 % en Flandre et en Communauté germanophone. La population sans domicile fixe est particulièrement vulnérable en ce qui concerne la santé : 29 % d'entre eux présentent des problèmes de santé mentale et 28 % des problèmes d'addiction.

La Belgique a signé la Déclaration de Lisbonne, s'engageant ainsi à mettre fin au sans-abrisme d'ici 2030.

Retrouvez "Vous êtes dans le journal" tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h sur bel RTL avec Peggy Simono et Thibaut Roland.