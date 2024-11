"Le personnel de cabine ne serait pas conservé": un investisseur se manifeste pour reprendre Air Belgium, mais sans l'activité passagers

"Air Belgium confirme qu'une offre ferme et sérieuse d'un repreneur potentiel a été reçue et correspond au cahier des charges qui a été établi avec le praticien", indique la compagnie, actuellement sous procédure de transfert de ses activités. Me Bernard Vanham, le praticien désigné par le tribunal de l'entreprise de Nivelles pour gérer la liquidation de l'entreprise, a analysé l'offre reçue et remis mardi un projet de vente auprès de la justice. Il revient à présent au tribunal d'autoriser (ou non) cette vente: sa décision sera annoncée le 5 décembre prochain.

Le repreneur potentiel est un "groupe qui satisfait aux prérequis dictés par l'UE", indique Air Belgium, sans s'exprimer davantage sur son identité. Il s'agirait d'un acteur européen actif dans le fret et disposant d'une flotte importante, selon un mail interne consulté par le média L-Post. Il souhaite reprendre "intégralement et en totalité" les activités cargo du transporteur, mais ne s'est par contre pas porté repreneur de l'activité passagers. "En reprenant les activités cargo, le repreneur potentiel assurerait le maintien d'une partie de l'emploi chez Air Belgium : les emplois du personnel administratif, opérationnel, au sol et le personnel navigant pilote (tous types d'avion confondus) seraient conservés, quel que soit le type de contrat", assure l'entreprise, qui dit "espérer" que la vente sera autorisée.