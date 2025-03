Le réinvestissement dans la Défense belge coûterait...plusieurs milliards d'euros: où va-t-on puiser une telle somme?

La question est sur toutes les lèvres depuis le début de la semaine : où va-t-on trouver près de 4 milliards d'ici la fin de l'année à investir dans la défense belge ? Et où va-t-on trouver plus de 17 milliards pour réarmer la Belgique d'ici la fin de la législature ?

Les stocks de munitions sont au plus bas et face à la menace russe, le gouvernement Arizona va devoir dépenser beaucoup plus que prévu. Pour y arriver, beaucoup évoquent l'idée de vendre des "bijoux de famille" : Proximus, Bpost, Belfius pourraient donc devenir - en partie ou totalement - des entreprises privées dans lesquelles l'État ne serait plus qu'un actionnaire parmi d'autres, voire plus actionnaire du tout.