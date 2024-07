Le triathlon tente de se remettre à flots, Gabriella Willems et Vasile Usuroi au combat

La qualité des eaux de la Seine a reporté l'évènement au lendemain. Peut-être. Parce que pluies et orages sont attendus dans la nuit dans la capitale parisienne. "Nous ne sommes que des marionnettes dans un spectacle de marionnettes, quelle image donne-t-on du triathlon sur la plus grande scène du monde ?", a-t-il posté sur les réseaux sociaux.

Le triathlon retentera sa chance mercredi à 8h00 pour Claire Michel et Jolien Vermeylen, à 10h45 pour Marten Van Riel et Jelle Geens. A moins qu'il ne se transforme en duathlon, avec les épreuves de vélo et de course à pied, sans la mise à l'eau.