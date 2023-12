L'enseigne "Habitat", revenue en Belgique en 2020, est au bord de la liquidation

"Je n'ai plus aucun espoir vu la situation, tout est fermé, quel fournisseur pourrait nous faire confiance aujourd'hui vu la situation de l'entreprise? Le nom Habitat ne vaut plus rien", témoigne auprès de l'AFP un salarié qui travaille depuis plus de 20 ans chez Habitat, préférant garder l'anonymat.

L'enseigne fondée en 1964, spécialisée dans l'ameublement et l'équipement de la maison compte 25 magasins. Habitat France emploie actuellement 315 salariés et avait généré en 2022 un chiffre d'affaires de 65 millions d'euros. La société mère, Habitat Design International, emploie 68 personnes et affichait en 2022 un chiffre d'affaires de 51,8 millions.

Le 30 novembre, Habitat avait annoncé qu'elle demandait son redressement, évoquant "des difficultés financières profondes, largement attribuables", selon elle, "à une gestion antérieure défaillante et exacerbée par des facteurs plus récents" comme l'inflation mais aussi "une baisse significative de la fréquentation des magasins" et "des mouvements sociaux internes ayant perturbé l'activité".

Des magasins de l'enseigne étaient en Belgique jusqu'en 2017. Trois ans plus tard, la marque était à nouveau disponible dans notre pays, via un magasin en ligne.