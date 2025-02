"L'entreprise reste sur ses positions": les négociations entre les syndicats et la direction de bpost échouent

Les postes de grève bpost à Bruxelles, Charleroi et Liège ont été levés. Cela n'est pourtant pas synonyme de sortie de crise. Une nouvelle réunion entre syndicats et direction n'a pas été concluante.

Les piquets de grève installés devant les centres de tri de bpost à Bruxelles, Charleroi et Liège ont été levés ce dimanche, se félicite la direction. Les grévistes ont volontairement mis fin au blocage à Bruxelles, tandis que des huissiers sont intervenus en Wallonie , précise l'entreprise postale.

Une nouvelle réunion entre la direction et les syndicats de bpost a échoué dimanche soir, a indiqué Christophe Romain, délégué permanent CSC Transcom Postes, confirmant une information du Soir. "L'entreprise reste sur ses positions", a dénoncé le syndicaliste.

Le mouvement de grogne devrait également prendre "d'autres formes". Dès le début de la semaine, une grève tournante devrait être organisée. La distribution, le transport et les centres de tri seraient à leur tour perturbés en Wallonie.

Si les grévistes restent encore devant les entrepôts, ils ne filtrent plus le passage des camions. Cette annonce représente-t-elle une sortie de crise? Pas pour les syndicats, informent nos confrères du Soir. La CGSP Poste prévoirait de déposer un recours en opposition dès lundi matin.

Les syndicats avaient prévenu que le mouvement se déplacerait ensuite au centre de distribution. Cela veut dire qu'à partir de lundi, les facteurs et les factrices pourraient se croiser les bras. Il n'y aura potentiellement plus de courrier dans vos boîtes aux lettres, à l'exception des journaux et des courriers pour les pensions. Actuellement, environ 800.000 colis sont bloqués dans le pays.

Une protestation qui dure

Les travailleurs protestent depuis plus d'une semaine contre une réorganisation des tâches. Une proposition de la direction avait encore été rejetée vendredi ; celle-ci appelle les syndicats à revenir à la table des négociations au plus vite.