Les agriculteurs wallons face à une récolte désastreuse: peuvent-ils faire appel au Fonds des calamités?

C'est une année catastrophique pour Dominique Lebrun, agricultrice et vice-présidente de la Fédération Wallonne de l'Agriculture (FWA). Elle explique : "Les conditions météo depuis l'automne ont été désastreuses. Avec un automne, un hiver et un printemps pluvieux, et un manque de soleil, nous nous attendions à une année difficile. Mais la réalité est pire que prévu".

Elle ajoute: "Dans une année normale, nous récoltons environ neuf tonnes. Cette année, nous descendons à six tonnes, voire trois tonnes et demie dans les cas les plus catastrophiques, là où l'eau a stagné. C'est un manque à gagner considérable, car tous nos investissements - semences, engrais, machines - doivent être payés, malgré des rendements bien inférieurs".