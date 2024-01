Les animaux souffrent aussi du froid: voici les conseils d'une vétérinaire pour les protéger au mieux

Comme nous, les chiens et autres animaux domestiques peuvent être victimes d'hypothermie. Leur pelage ne suffit pas toujours à les protéger des températures glaciales.

Le froid fragilise aussi les animaux. Comme pour les humains, pour lutter contre ce phénomène, il est conseillé de les couvrir. Il existe du matériel adapté. Les petits pulls et autres manteaux pour chiens et chats ne sont pas que des gadgets. Ils offrent une barrière efficace contre le froid.

Hélène Biller est vétérinaire et elle insiste auprès des propriétaires de chiens: continuez à les faire sortir. "Il faut sensibiliser parce que les propriétaires ont tendance à moins le faire quand il fait froid, or, ils ont besoin de sortir et de se dépenser", avance-t-elle. Avant de préciser: "Certaines petites races pourraient prendre froid donc il faut les protéger."