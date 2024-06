Les archives du Palais de Justice de Liège "dans un état catastrophique": le local condamné par la médecine du travail

Des dossiers complètement pourris, remplis de champignons et de moisissures... Dans un local de plus de 500 mètres carrés, la moitié des rayonnages sont touchés. L'eau ruisselle au niveau du sol, elle s'infiltre par le plafond. Pour essayer de limiter les dégâts, des gouttières ont été placées à certains endroits, mais la solution est complètement insuffisante. Le local problématique se trouve au troisième sous-sol, en dessous du nouveau palais de justice. Le bâtiment a une quinzaine d'années, il a été construit au-dessus de la Légia, un cours d'eau qui a été canalisé.

"Ce cours d'eau, quand il subit des grosses pluies, pose problème et il y a des infiltrations d'eau qui se font dans le bâtiment", explique Audrey Gérard, déléguée syndicale permanente Justice (CSC).

Le local condamné

Le premier problème, c'est la santé du personnel qui manipule ces archives. "Tout est vraiment dans un état catastrophique, donc on ne sait plus et on ne peut plus toucher les dossiers, ni les bouger, ni les transporter, ni les ouvrir. Donc nous avons alerté la médecine du travail qui est venue sur place, qui a établi un rapport de fermeture", ajoute-t-elle.