Les Belges champions du monde des fenêtres de toit

La Belgique est le pays avec le plus de fenêtres de toit par habitant, malgré la petite taille de la Belgique, on est le quatrième plus grand marché de fenêtres de toit au monde. C'est pour évoquer cette information qu'Yves Sotiaux, directeur général de Velux, était l'invité de Martin Buxant ce matin sur bel RTL.

"C'est lié principalement à la construction de nos maisons, les toitures, on a principalement des toitures en pente en Belgique, et au type de climat qu'on a également. On a un climat qu'on connaît malheureusement, pas top top, mi-figue, mi-raisin, pas toujours trop chaud, pas toujours trop froid non plus, et qui est parfaitement adapté à nos produits puisque ça permet de faire entrer un maximum de lumière, mais aussi de chaleur. Donc, la fenêtre de toit en hiver, quand vous avez une fenêtre de toit dans votre toit et que vous vous mettez en-dessous de la fenêtre, ça chauffe gratuitement votre maison".