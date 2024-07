Les Belges perdent en moyenne presque 2 jours par an dans les embouteillages: des chiffres en hausse par rapport à l'année dernière

Le Belgian Mobility Dashboard, développé par la Fédération des Entreprises de Belgique (FEB) et la Febiac, met en lumière l'aggravation des problèmes de congestion routière en Belgique. À la fin du premier semestre 2024, l’analyse des chiffres de la congestion montre une dégradation de la situation sur les routes pour les automobilistes belges, même si plusieurs facteurs (travaux,…) peuvent expliquer ces augmentations.

Entre le 1er janvier et le 1er juillet, les automobilistes ont passé en moyenne 6 minutes et 32 secondes par jour à l’arrêt dans les embouteillages, ce qui représente 39 heures et 75 minutes perdues par an. Comparé à la même période en 2023, cela marque une augmentation de 3%. Ce temps perdu a un coût significatif pour l'économie : 2.7 milliards d’euros, soit 0,57% du PIB, une augmentation de 10% par rapport à l'année précédente.