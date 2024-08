Les dangers de l'achat de voitures d'occasion: voici ce qu'il faut savoir avant de franchir le pas

Le taux élevé d’infractions s'explique par la stratégie de ciblage des contrôles. L'inspection s'est concentrée sur les entreprises ayant déjà fait l’objet de plaintes ou connues pour leurs pratiques douteuses. Cette méthode a permis de dresser un total de 285 avertissements et 78 procès-verbaux pour les infractions les plus graves.

Les obligations légales des vendeurs

Tout vendeur de véhicules d'occasion est tenu de remettre un contrat de vente écrit au consommateur, comprenant des mentions légales obligatoires et certaines annexes, dont le certificat "Car-Pass".

Ce document contient l’historique du kilométrage de la voiture et le détail des interventions et réparations effectuées. Il ajoute : "Les garagistes doivent aller au contrôle technique et doivent vous livrer la carte du contrôle technique ainsi que le descriptif du véhicule. Et ça va émaner également une carte rose qui vous permettra d'immatriculer le véhicule".

Il recommande aux consommateurs de ne jamais acheter un véhicule sans l'avoir vu en personne et d'éviter les acomptes pour des voitures qu'ils n'ont pas inspectées. Il souligne par ailleurs l'importance de vérifier la légitimité du vendeur et de la voiture, surtout lorsqu'ils sont achetés en ligne ou via les réseaux sociaux.