Les files se concentrent toujours sur le ring de Bruxelles: voici l'état des routes ce mercredi

08h59 Aucun accident à signaler Très peu de choses à vous signaler ce matin avec aucun accident sur notre réseau routier. Les files se concentrent toujours sur le ring de Bruxelles avec 4 zones de ralentissements de 20 minutes. En intérieur entre Expo et Machelen vers Zaventem puis entre Wezembeek-Oppem et Léonard. En extérieur entre Waterloo et Tervuren puis entre Jette et Anderlecht-Nord vers Halle.



08h44 Le camion en panne sur le ring de Bruxelles vient d'être dégagé Le camion en panne sur le ring intérieur de Bruxelles à hauteur de Tervuren vient d'être dégagé. Vous ralentissez toujours 30 minutes entre Wezembeek-Oppem et Léonard. Dans l'autre sens également, en venant de Waterloo, vous ralentissez aussi 30 minutes entre Argenteuil et Tervuren. Dans le sud du pays, vous ralentissez 25 minutes entre Hondelange sur la fin de l'E411 et Bridel sur l'A6 au Luxembourg.

08h15 Peu de choses à vous signaler ce mercredi matin Le camion en panne sur le ring intérieur de Bruxelles à hauteur de Tervuren vers le Carrefour Léonard est toujours présent : +30 minutes entre Wezembeek-Oppem et Léonard. Dans l'autre sens, en venant de Waterloo, vous ralentissez 20 minutes entre Argenteuil et le Carrefour Léonard. D'autres ralentissements sur le ring de Bruxelles avec 20 minutes à ajouter entre Zellik et Anderlecht-Nord vers le virage de Forest et entre Expo et Machelen vers Zaventem. Toujours 15 minutes à ajouter sur la fin de l'E40 Liège-Bruxelles, de l'E429 Tournai-Bruxelles et 10 minutes sur l'E411 Namur-Bruxelles

07h30 Un camion en panne sur le ring intérieur de Bruxelles En plus du camion en panne sur la Nationale 4 à hauteur de Natoye en direction de Bruxelles, on ajoute un autre camion en panne sur le ring intérieur de Bruxelles à hauteur de Tervuren vers le Carrefour Léonard ce qui augmente la durée des ralentissements : +25 minutes entre Wezembeek-Oppem et Léonard. Début des ralentissements sur l'E411Namur-Bruxelles entre Hoeilaart et Léonard (+10 min), sur l'E40 Liège-Bruxelles entre Everberg et Woluwé-Saint-Etienne (+10 min) et sur l'E429 Tournai-Bruxelles entre Tubize et Halle (+15 min). Attention : situation dangereuse sur l'E42 : un ballot de paille se trouve en bande du milieu à hauteur de Wanfercée-Baulet en direction de Mons. En parlant de paille, cela nous permet de déjà vous prévenir d'une action de la Fédération des jeunes agriculteurs débutant ce soir à 22h jusque demain 22h avec des blocages prévus aux postes frontières comme à Hensies, Raeren ou encore Visé mais aussi à l'aéroport de Liège cette nuit.

07h12 Pas grand chose à vous signaler pour l'instant Les files habituelles sur le ring de Bruxelles : En intérieur entre Expo et Machelen (+10 min) puis entre Wezembeek-Oppem et Léonard vers Waterloo (+15 min). En extérieur : entre Zellik et Anderlecht-Nord vers Halle (+15 min) On rappelle ce camion en panne sur la Nationale 4 Luxembourg-Arlon-Namur à hauteur de Natoye. Il obstrue la bande d'arrêt d'urgence et de droite en direction de Bruxelles.

06h30 Les files sont encore légères ce matin au niveau du ring de Bruxelles Elles se situent avant les zones de travaux : entre Grand-Bigard et Anderlecht-Nord vers Halle. Entre Strombeek-Bever et Machelen puis Wezembeek-Oppem et Tervuren vers Waterloo. On rappelle ce camion en panne sur la Nationale 4 Luxembourg-Arlon-Namur à hauteur de Natoye. Il obstrue la bande d'arrêt d'urgence et de droite en direction de Bruxelles. Un peu de brume ou de brouillard givrant est possible ce matin surtout au sud du sillon Sambre et Meuse. Prudence donc, adaptez votre vitesse.