Les grévistes ont manifesté à Bruxelles, leurs revendications sont claires: "Si on ne réagit pas un minimum, on se laissera bouffer tout cru"

Pour l'ancien secrétaire national CNE - Secteur non marchand, Yves Hellendorff, le président du MR, Georges-Louis Bouchez, a sa part de responsabilité dans les craintes des travailleurs : "On est vraiment à la corde de ce qui est acceptable. Quand on pense le poids qu'il a dans la négociation avec Bart De Wever, on ne peut pas ne pas craindre le trumpisme, demain, en Belgique."

Certes, le gouvernement fédéral n'est toujours pas sur pied et tous les plans de Bart De Wever pourraient tomber à l'eau en cas d'échec des négociations. Néanmoins, les syndicats veulent se faire attendre et mettre la pression au cas où leurs craintes se réaliseraient. "Ce qui se profile n'est pas un avenir très heureux, ni pour les vieux, ni pour les jeunes", redoute Vinciane, une retraitée. "On arrive à un gouvernement qui nous prépare des demains complètement sanglants sur le plan social. Je me dis que si on ne réagit pas un minimum, on se laissera bouffer tout cru", ajoute un autre manifestant.

Avec cette mobilisation, le front commun syndical réclame une véritable concertation sociale de la part du futur gouvernement.