Les magasins Inno en Belgique vont être repris par un groupe suédois

La chaîne de grands magasins Inno a été rachetée par Axcent of Scandinavia et par la société d'investissements Skel, indique samedi le groupe Inno Belgique. La transaction, dont le montant n'a pas été dévoilé, devrait être bouclée ce mois-ci. Le nouveau propriétaire envisage d'ouvrir d'autres magasins Inno dans le pays.

À la tête d'Axcent of Scandinavia, on retrouve l'homme d'affaires libano-suédois, Ayad Al-Saffar, qui a mis la main il y a quelques mois sur les magasins de décoration d'intérieur Casa. Axcent of Scandinavia détient la chaîne suédoise de grands magasins Åhléns, un concept proche d'Inno. Åhléns célèbre cette année son 125e anniversaire et possède 48 grands magasins en Suède.

Après 10 années de vaches maigres, la chaîne a renoué avec les bénéfices au cours du dernier exercice. Ayad Al-Saffar, qui a repris Åhléns en 2022, "possède une grande expérience en matière de redressement et d'expansion de chaînes de magasins et a, lors de chaque acquisition, fait passer les chiffres du rouge au noir en un temps record", se félicite la filiale belge d'Inno dans un communiqué.