Les syndicats de De Lijn espèrent une concertation rapide après l'action à la Côte

Les syndicats de De Lijn espèrent une nouvelle concertation avec la direction de l'entreprise de transport, a déclaré Stan Reusen de l'ACOD TBM mercredi lors de la journée d'action des syndicats à la Côte et dans la région du Westhoek. Seul un tramway côtier sur dix était en service aujourd'hui/mercredi.

Les syndicats, qui dénoncent les conditions de travail et un manque de respect, veulent des négociations rapidement avec la direction de De Lijn. Les réunions précédentes n'ont rien donné. "Nos membres ont donné un signal clair avec cette journée d'action. Nous voulons une concertation le plus rapidement possible, parce que nous restons un peu sur notre faim", selon M. Reusen.

Entre-temps, la direction s'est dite ouverte à de nouvelles consultations constructives. "Nous n'avons pas reçu de signal de la part de la direction pour le moment et nous attendons toujours. S'il n'y a pas de signal, il est probable que des mesures seront prises à nouveau", poursuit le syndicaliste