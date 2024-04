"Les violences conjugales, ce ne sont pas que des coups": Caroline Poiré, avocate pénaliste, spécialiste de la question

Ce dimanche, "Rendez-vous" traite des violences faites aux femmes. En 2024, de nombreuses femmes subissent encore des violences intrafamiliales. Et celles-ci ne se manifestent pas que par les coups.

Les violences faites aux femmes sont un fléau encore bien présent dans notre société. Caroline Poiré, avocate pénaliste et fondatrice de l’association "Defendere", s’est spécialisée sur cette question et ne défend plus que les victimes de violences intrafamiliales. "Cette violence peut prendre différentes formes", précise l’avocate. En effet, ces faits ne sont pas seulement caractérisés que par les coups : "Cette violence peut-être physique, sexuelle, économique, psychologique... ".

"Le silence infractionnel"

Pour elle, "Il faut déconstruire l’image que l’on a des victimes de violences intrafamiliales. On a eu beaucoup de campagnes où l’on voyait une femme marquée par un bleu. Mais avant un féminicide, on parle d’un silence infractionnel", indique Caroline Poiré. Par "silence infractionnel", elle entend qu’il n’y a pas qu’une infraction qui va pouvoir être établie par le code Pénal. "Cette violence est pernicieuse, silencieuse. L’agresseur va isoler et marginaliser la victime", ajoute l’avocate.