L'été touche à sa fin: voici 5 conseils pour préparer parfaitement votre jardin à l'hiver

Tondez votre gazon au-dessus de 10 degrés. L'idéal, maintenir une hauteur de 5 centimètres pour protéger les racines et surtout éviter l'apparition de plaques de mousse. "C'est indispensable de ramasser les feuilles qui traînent dans le gazon et dans le jardin", dit Luc Petit, un jardinier. "Le mieux est de les composter, ce qui peut être très utile au printemps, et également d'enlever les plaques de mousse, donc scarifier, enlever mécaniquement la mousse qu'il y a dans le jardin et par après remettre quelques graines. Également un engrais adapté que vous trouverez dans votre jardinerie serait parfait."

2. Éliminez les mauvaises herbes

Plantes et arbustes subissent déjà les premiers effets des changements saisonniers, alors n'oubliez pas d'éliminer les mauvaises herbes. "Les mauvaises herbes ont bien poussé ces dernières semaines avec cette météo et là, il faut vraiment hacher dedans pour pouvoir les limiter", explique le jardinier.

3. Taillez vos arbustes

Taillez les arbustes et leurs fleurs fanées avant les premières gelées. Celles-ci pourraient apparaître dès le mois d'octobre. "Couper les fleurs fanées, voire faire une petite taille de formation sur du petit-bois", indique Luc Petit.

4. Protégez le bois

Face au gel et à l'arrivée de la neige, n'oubliez pas non plus de protéger le bois de votre abri de jardin ou de votre mobilier extérieur. "Ne jamais utiliser de karcher pour nettoyer le bois, le karcher abîme très fort", dit le jardinier. "L'idéal serait de le frotter avec un produit style un savon de Marseille et frotter de façon assez vive. Et après mettre une huile pour pouvoir le protéger pour l'hiver afin de le retrouver en bon état au printemps."