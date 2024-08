Votre voisin est-il obligé d'entretenir la végétation de son jardin? "Nous avons régulièrement des rats qui viennent"

Pour traverser son jardin, Pascal doit faire attention à ne pas se frotter aux orties et éviter le contact avec les épines pointues des ronces. La végétation de la parcelle d'à côté déborde en largeur et en hauteur, faisant plus de 2 mètres. Il y a aussi du liseron, des chardons, les toxiques berces du Caucase.

Pascal n'en peut plus. "On a des difficultés à passer dans l'allée, tout dépasse. Avec le vent, les graines se replantent chez moi, donc je suis obligé de faire plus d'entretien. Et il faut savoir aussi que nous avons régulièrement des rats qui viennent. Des rats et des fouines, qui en profitent pour faire leur nid dans cette végétation-là", regrette-t-il. "Nous avons fait un superbe terrain de pétanque où on veut jouer avec des amis, je suis gêné de recevoir des amis parce que je trouve que ce n'est pas propre, ce n'est pas esthétique", estime-t-il.