"L'IA va remplacer les travailleurs": en grève, le personnel de plusieurs hôpitaux du groupe Helora craint des pertes d'emploi

Le personnel des hôpitaux de Jolimont, Nivelles, Tubize et Lobbes du groupe Helora se croise les bras ce lundi. Les représentants du personnel exigent des garanties sur le volume et la pérennité de l'emploi.

"Même si quelques progrès ont été réalisés mercredi lors de la dernière réunion avec la direction, notamment concernant les conditions envisagées en cas de départ volontaire, nous attendons toujours des propositions concrètes qui permettront de préserver un maximum d'emplois", écrivent les syndicats chrétien, socialiste et libéral dans un communiqué commun. "La direction a confirmé que, sans relance de l'activité sur les différents sites, l'avenir des travailleurs restait incertain. Cela a d'ailleurs commencé avec des fermetures de lits et de services."

Les représentants du personnel exigent des garanties sur le volume et la pérennité de l'emploi, "afin que les soins et les services assurés aux patients restent humains et de qualité". "Aujourd'hui, c'est l'emploi des secrétaires médicales qui est menacé mais qu'en sera-t-il demain" des autres travailleuses et travailleurs des différents sites du groupe?", s'interroge le front commun.

"L’intelligence artificielle doit être une plus-value au service des travailleurs et des patients. Mais aujourd’hui l’IA va remplacer les travailleurs", a ajouté Sabrina Gervasi, secrétaire régionale Setca.

Lundi dès 06h à Jolimont, Nivelles et Lobbes, et à partir de 07h30 à Tubize, le personnel s'est rassemblé devant les urgences. Un service minimum sera organisé au sein des hôpitaux. La grève aura un impact pour les patients. Tout les interventions non urgentes et les rendez-vous sont reportés.

La direction du groupe hospitalier Helora avait annoncé au début décembre son intention de supprimer 60 emplois dans ses hôpitaux du bassin louviérois. Le groupe hospitalier, en difficultés financières, doit réaliser des économies à hauteur de 30 millions d'euros. La direction avait souligné que les réductions de personnel devraient être articulées autour de départs naturels, soit, notamment, des CDD et intérimaires non-reconduits ou des départs à la retraite.