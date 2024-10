Lindsay De Vylder et Fabio Van den Bossche décrochent la médaille d'argent sur le madison

Lindsay De Vylder et Fabio Van den Bossche ont décroché la médaille d'argent sur la course à l'américaine des championnats du monde de cyclisme sur piste, dimanche au Danemark. Sur l'ovale de Ballerup, les deux coureurs belges ont accumulé 60 points, de quoi devancer les Danois d'une unité. C'est l'Allemagne qui a remporté la médaille d'or, avec 76 points.

Roger Kluge et Tim Tom Teutenberg ont fait la différence en accumulant 40 points grâce à deux tours pris sur le peloton pendant la course. De Vylder et Van den Bossche, qui n'en ont pris qu'un (donc 20 points), ont été battus alors qu'ils avaient empoché plus de points que leurs concurrents allemands sur les 20 sprints. Les Danois Michael Morkov et Niklas Larsen avaient également pris un tour d'avance.

Cette médaille est la quatrième et dernière glanée par la Belgique dans ces Mondiaux 2024. Lotte Kopecky avait ouvert le compteur avec une médaille d'argent sur la course à l'élimination, jeudi, avant d'en décrocher une deuxième dimanche sur la course aux points. Elle était tenante du titre dans les deux disciplines. Entretemps, Lindsay De Vylder avait écrit l'histoire en devenant le premier pistard belge champion du monde de l'omnium, samedi. Aux côtés de Van den Bossche, il a donc ajouté une médaille d'argent pour conclure les championnats du monde des coureurs et coureuses du royaume.