L'OMS va convoquer une réunion du comité d'urgence face à l'épidémie

"Compte tenu de la propagation du mpox en dehors de la RDC et de la possibilité d'une nouvelle propagation internationale à l'intérieur et en dehors de l'Afrique, j'ai décidé de convoquer un comité d'urgence (...) afin qu'il me conseille sur la question de savoir si l'épidémie constitue une urgence de santé publique de portée internationale", a déclaré le Dr Adhanom Ghebreyesus. "Le comité se réunira dès que possible", a-t-il ajouté, sans préciser de date.

Les premières alertes autour de la variole du singe ont émergé début juillet en République démocratique du Congo, et plus précisément dans la région du Sud-Kivu. Depuis, le Burundi, la Côte d'Ivoire, le Kenya, le Rwanda et l'Ouganda ont confirmé plusieurs cas de mpox dans leur pays. La RDC a, elle, rapporté plus de 11.000 cas, dont 450 décès.