Mike Tyson Gant d'Or d'honneur, Olivier Marchal le Parrain, Sugar Jackson Gant d'honneur

Après Jean-Paul Belmondo et Claude Lelouch, le monde de la boxe belge, sous l'impulsion des Belgian Golden Gloves, a rendu un vibrant hommage à la star américaine, Mike Tyson.

Le parrain de cette cérémonie des Gants d'Or 2023 était l'acteur, réalisateur, producteur et scénariste Olivier Marchal. Une légende du polar dans le cinéma français.

Ses prédécesseurs étaient Jean-Claude Van Damme, Patrick Bruel, José Garcia, Michel Drucker, Salvatore Adamo, Julien Doré, Jean-Paul Belmondo, Gérard Lanvin et Claude Lelouch.

Enfin l'anversois Sugar Jackson (42 ans), ex-champion de Belgique et d'Europe des poids welters, a reçu le Gant d'honneur pour l'ensemble de son œuvre, réalisée chez les pros entre 2001 et 2013 (43 victoires, dont 29 avant la limite, pour 7 défaites et 1 nul).