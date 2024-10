Moody's maintient la notation de la dette belge à "Aa3" mais passe sa perspective à "négative"

Si le précédent exécutif fédéral a fait "de petits efforts" d'assainissement budgétaire, ceux-ci n'étaient pas de nature structurelle, estime ainsi Moody's. A ses yeux, sans un vaste programme d'assainissement budgétaire, la dette continuera d'augmenter en raison de l'accroissement structurel important des dépenses au cours des dernières années et de la pression persistante sur les dépenses.

L'agence de notation Moody's a maintenu la note financière de la dette souveraine belge à "Aa3". Elle a, en revanche, dégradé la perspective du pays à "négative", alors qu'elle était "stable" jusqu'à présent, a-t-elle communiqué vendredi soir dans une nouvelle évaluation, à l'avant-veille des élections communales et provinciales. Cela signifie qu'elle envisage de revoir à la baisse sa note. Elle justifie cette décision par "le risque que le prochain gouvernement ne soit pas en mesure de mettre en œuvre des mesures qui stabiliseraient le fardeau de la dette publique".

La Belgique a bien mis en œuvre un certain nombre de réformes des pensions depuis 2020, mais celles-ci n'ont pas permis de réduire les coûts budgétaires liés au vieillissement. Les pressions à la hausse sur les dépenses de défense et la transition verte s'ajoutent aux pressions sur les dépenses auxquelles le gouvernement est confronté.

Les coûts du vieillissement ajoutent en outre chaque année 0,2% du PIB aux dépenses publiques. Les dépenses pour les pensions ont augmenté rapidement et devraient continuer à progresser plus vite que dans la plupart des autres pays de l'UE, souligne-t-elle.

La Belgique a en effet connu une détérioration structurelle de sa situation budgétaire ces dernières années, en partie en raison de l'indexation des salaires et des allocations sociales, développe l'agence.

En même temps, l'économie politique de la réduction du déficit et de la dette pourrait être plus difficile à l'avenir qu'elle ne l'a été dans le passé en raison des vents contraires structurels à l'assainissement budgétaire, ajoute l'agence de notation. Cela alors qu'"un tel effort nécessitera qu'il soit partagé par l'ensemble des niveaux de gouvernement mais la Belgique manque de mécanismes de coopération intergouvernemental" entre ses différents échelons, a pointé Moody's.

L'agence souligne en effet qu'une part de plus en plus importante de la dette, même si elle est à la charge du gouvernement fédéral, est générée par les Régions et Communautés.

Le prochain gouvernement fédéral sera en tous cas soumis à une forte pression de la part de la Commission européenne pour mettre en œuvre des efforts plus importants, prévient Moody's. Une pression qui intervient alors que la Belgique est ciblée par une procédure pour déficits excessifs et, dans l'attente d'un nouveau gouvernement, a prévenu la Commission européenne qu'elle ne serait pas en mesure de présenter ses prévisions budgétaires avant décembre.