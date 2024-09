Dette publique, emploi, croissance: l'économie de la Belgique est-elle réellement catastrophique? Voici l'avis d'un économiste

Malgré les défis, la Belgique se porte bien, selon l'économiste Bruno Colmant. Il souligne que la croissance du pays est satisfaisante, que le taux d'inflation a baissé et que le nombre d'heures prestées par les Belges est à un niveau record. "La Belgique va globalement mieux", déclare Bruno Colmant. "La croissance n'est pas mauvaise, le taux d'inflation a baissé, les taux d'intérêt sont plutôt à la baisse aussi, le nombre d'heures prestées par tous les Belges n'a jamais été aussi élevé", ajoute-t-il.

Des défis à relever

Bien sûr, il existe des disparités sociales importantes et la dette publique reste un défi majeur. "Il y a des disparités sociales très importantes, il y a une dette publique bien sûr qui est grande", a reconnu l'économiste.

Cependant, selon Bruno Colmant, la Belgique bénéficie d'un environnement favorable grâce à ses partenaires économiques et à des outils sociaux tels que l'indexation des salaires. "La chance de la Belgique, c'est d'être entourée de ses partenaires économiques, c'est un réservoir naturel pour la croissance économique", a-t-il expliqué. "On a aussi des outils sociaux qui permettent que ça aille bien, par exemple l'indexation des salaires, ça permet d'éviter les conflits sociaux".

La dette publique, un défi sous contrôle

Concernant la dette publique, l'économiste a reconnu qu'elle constitue un défi, mais il a souligné que la Belgique bénéficie de taux d'intérêt très bas et qu'elle est considérée comme un pays fiable par les investisseurs. "La dette publique augmente dans la plupart des pays européens parce qu'on rentre dans ce qu'on appelle le coût de vieillissement de la population", a-t-il expliqué. "On a une dette qui dépasse ce qu'on appelle une année de PIB, c'est-à-dire de création de richesse annuelle. Globalement, c'est acceptable, même si c'est plus élevé que les normes qu'on avait connu il y a une vingtaine d'années".