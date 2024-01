"On n'attend plus que les 15 cm de neige": la Baraque de Fraiture prête à accueillir les skieurs

A la Baraque de Fraiture (Vielsalm), la situation météo réjouit évidemment tout le monde. Pour accueillir les skieurs, Martin prépare le matériel: "Tout est prêt, les skies ont été fartés. Les chaussures ont aussi été révisées. Tout devrait bien se dérouler. On attend beaucoup de monde ce week-end, j'espère que ça va bien se passer", nous confie-t-il.

La station se prépare à accueillir des centaines de skieurs ce week-end. Comment s'y prépare-t-on? "Si les 15 cm de neige annoncés demain tombent réellement sur le site, à partir de jeudi, on pourra accueillir la clientèle sur tout le site pour faire du ski alpin, du ski de fond et de la luge. Nous, on est prêt, on n'attend vraiment plus que ces 15 cm de neige pour vraiment conforter la couche qui est déjà sur le sol. La cafétéria est prête, le vin est chaud, le chocolat chaud est en train de chauffer... Les frigos sont bien remplis et en plus, ce week-end, on proposera une petite restauration directement dans la cafétéria, ainsi que des foodtrucks présents sur le site pour pouvoir donner à manger à cette belle clientèle", détaille Julie Léonard, gestionnaire du centre Adeps La Station à Vielsalm.