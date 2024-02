Nina Derwael reprendra la compétition au Caire, à la poutre et au sol

Nina Derwael va effectuer son retour à la compétition, cinq mois après son opération de l'épaule, à l'occasion de la manche de la Coupe du monde de gymnastique artistique du Caire, en Égypte, du 15 au 18 février, ont annoncé lundi les fédérations francophone (FFG) et flamande (Gymfed). Il s'agira de la première manche d'une série de quatre épreuves de Coupe du monde qualificatives pour les Jeux Olympiques de Paris 2024.

Derwael s'était blessée à l'épaule début septembre, opérée juste avant les Mondiaux d'Anvers. "Sa convalescence se passe bien", a indiqué Gymfed, précisant que "l'accent est mis sur les Championnats d'Europe début mai en Italie en fonction de sa revalidation". Derwael "n'est pas encore prête pour un retour aux barres asymétriques", l'agrès sur lequel elle est championne olympique, et s'alignera à la poutre et au sol au Caire.

"Heureusement, il n'y a pas que les barres asymétriques", a confié Derwael dans le communiqué. "Je suis enthousiaste à l'idée d'être bien entourée, de ne plus souffrir de douleurs et d'être à nouveau compétitive. Mentalement, je suis plus forte que jamais."