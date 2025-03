Nouvelle grève du rail: voici les perturbations prévues ce lundi

Ce lundi, un train IC sur deux circulera. Pour les trains locaux, comptez deux trains L et S sur cinq. Les trains P seront presque à l’arrêt.

Si vous devez à tout prix prendre le train, rendez-vous sur le site de la SNCB, pour étudier les trajets possibles. Si votre déplacement est rendu trop complexe, vous pouvez aussi y télécharger une attestation de perturbation, disponible.



Sachez aussi qu’un préavis est également déposé du 23 mars au 30 mars… jusqu’à la grève générale du 31 mars. Les syndicats de cheminots comptent bien se faire entendre.



La SNCB, Infrabel et HR Rail disent regretter "que les deux organisations syndicales maintiennent leur intention de faire grève contre les mesures gouvernementales, et ce, en dépit des réunions de concertation qui ont eu lieu depuis cette semaine avec les ministres fédéraux concernés". Les trois organismes estiment que "la priorité doit être donnée au dialogue social avant toute action de grève et déplorent que les voyageurs doivent à nouveau en subir les conséquences".