Partir en vacances avec ou sans les enfants? Voici les habitudes des Belges

Des différences entre les hommes et les femmes

Parmi les parents qui partent parfois sans leurs enfants, on retrouve 40% d'hommes, pour 29% de femmes. "Nous avons remarqué au fil des années que la demande pour des hôtels adults only ne cesse de croître. En conséquent, nous élargissons régulièrement notre offre et les hôtels adults only représentent aujourd’hui 16 % de l’offre totale, soit une augmentation de 20 % par rapport à il y a 5 ans. Les hôtels adults only sont présents dans toutes les destinations, mais ce sont surtout les hôtels 4 et 5 étoiles de destinations ensoleillées comme l’Espagne, la Grèce ou la Turquie qui ont la cote", ajoute Paavo, chef du département soleil et plage.

Autre tendance, les vacances sans son conjoint ou sa conjointe, entre amis. Elles sont, elles aussi, en hausse.