Pas de répit pour les usagers du carrefour Léonard, une nouvelle phase de travaux débute: "On doit partir 30 minutes plus tôt"

Une nouvelle phase de travaux autour du carrefour Léonard débute ce lundi. On vous explique ce qu'il s'y passe... et comment s'en sortir face aux embouteillages.

Quelques centaines de mètres d'embouteillages s'étaient déjà formés ce lundi matin avant 8h à l'approche du tunnel de l'E411 sous le carrefour Léonard où d'importants travaux de rénovation commencent. Les automobilistes perdent ainsi une bonne vingtaine de minutes sur leur temps de parcours à partir de Hoeilaart. Sur la route, si certains sont prudents et ont pris leurs précautions, certains misent... sur la chance. "Je suis partie un peu plus tôt, mais j'espère que ça va aller car j'ai un rendez-vous", explique une automobiliste à notre micro. "On profite des vacances pour voir commnet ça se passe", explique une autre dame.

Ce matin, en heure de pointe, les embouteillages n'ont du subir que quelques minutes de retard. Selon le planning actuel, les travaux dans les deux tunnels (E411 et R0) devraient être entièrement terminés fin 2025. "Le trafic est plutôt dense", constate aux alentours de 8 heures notre journaliste sur place Melinda Bilmez. "Cependant, rappelons-le, nous sommes en période de vacances scolaires, donc le trafic reste relativement fluide. On peut s'attendre cependant à des ralentissements plus conséquents une fois que l'école reprendra". Pour les usagers qui doivent "impérativement" utiliser leur véhicule afin de se rendre vers la capitale, des itinéraires conseillés de déviation ont été déterminés par le SPW. Ce dernier conseille de privilégier les nationales N5, N25, N29, N80, N91, N93 et le ring R24 pour rejoindre dès que possible le réseau autoroutier (E40/A3 ou E19/A7). Au bord de l'E411, plusieurs bandes sont désormais inaccessibles. "La bande qui mène de Namur vers Bruxelles est fermée, on passe de deux bandes à une bande", précise notre journaliste sur place Melinda Bilmez. "Pour les 100.000 automobilistes qui passent quotidiennement sur cette route, la situation risque de s'envenimer : on s'attend à des files beaucoup plus longues, surtout pendant les heures de pointe".