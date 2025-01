"On pensait qu'on allait devoir en confisquer énormément": une école de Seraing a anticipé l'interdiction du smartphone

"On se parle plus à midi. On est plus sociable", confie une élève. "Il y a moins de cyberharcèlements, je l'ai remarqué", dit un autre.

Même constat du côté de la direction. "On pensait qu'on allait devoir confisquer énormément de smartphones, mais on n'en a très peu", Joëlle Oversteyns, indique la directrice adjointe. "Maximum 2-3 téléphones par jour. Ce sont les parents qui viennent les chercher à la fin de la journée. On pensait qu'on aurait une opposition des parents, mais pas du tout. Ils sont tout à fait contents."

La nouvelle directive scolaire a permis de réduire le temps passé sur son GSM, de 4 à 2h par jour. Selon l'étude PISA, l'utilisation des écrans nuit aux performances scolaires. 65 % des élèves admettent d'ailleurs être souvent distraits.