C'est officiel: "Les smartphones et objets connectés" seront interdits dans les écoles dès l'année 2025-2026

C'est désormais officiel: dès la rentrée prochaine, les téléphones portables seront interdits à l'école. Le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a approuvé en deuxième lecture l'avant-projet de décret relatif à cette interdiction, publient nos confrères de Sudinfo.

La mesure concerne "les smartphones et objets connectés". Les élèves "jusqu'à la 6e secondaire, dans les établissements de l’enseignement maternel, primaire et secondaire, ordinaire et spécialisé, organisé ou subventionné par la Communauté française" ne pourront plus les utiliser. Seuls "les élèves qui présentent un handicap ou un trouble de santé qui nécessite l’utilisation d’un dispositif médical associant un équipement de communication", seront exemptés de l'interdiction.