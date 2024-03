Plusieurs dizaines de personnes rassemblées à Charleroi en faveur du droit au logement

Plusieurs dizaines de personnes se sont rassemblées samedi sur la place Verte à Charleroi à l'appel du Mouvement européen pour le droit au logement et à la ville. A quelques semaines des élections régionale et fédérale, ils ont demandé aux politiques d'inscrire le logement parmi les priorités de la prochaine législature.

A Charleroi, comme dans les principales villes wallonnes, une part de la population a de plus en plus de difficultés à se loger vu la hauteur des loyers. C'est le cas notamment, selon les associations présentes samedi, des mères célibataires et des jeunes.

L'état de nombreux logements carolos laisse aussi à désirer, selon les associations, quand d'autres situés en centre-ville restent désespérément vides.