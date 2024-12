Plutôt repas traditionnel ou innovant? Voici le menu favori des Belges pour fêter Noël

À quelques jours des fêtes de fin d'année, vous avez peut-être déjà décidé de ce que vous allez mettre dans votre assiette. Il y a d'ailleurs fort à parier que ce sera similaire à l'année dernière. Laurent Nys, le patron du marché matinal (le lieu de fourniture de la plupart des restaurants et autres boutiques culinaires du pays) assure que les Belges sont assez traditionnels.

Questionné par Martin Buxant dans le 7h50 de bel RTL, Laurent Nys dresse le menu favori des Belges pour Noël : "On a beau dire, mais le foie-gras reste un produit star. On entend toute la polémique là-dessus, mais ça reste très demandé". Quant à son origine, "Tout le monde vous dit que ça vient de France, mais il y a quand même beaucoup de foie-gras qui viennent des pays de l'Est."