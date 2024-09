Pourquoi un nombre record de demandeurs d’asile ont quitté les centres d’accueil?

Via communiqué, la secrétaire d'État précise les chiffres mercredi matin, parlant d'un "nombre record de décisions cet été". Le CGRA a traité les demandes d'asile de 5.818 personnes en juillet et août, selon des chiffres préliminaires. C'est plus d'un millier de plus que lors de ces mêmes mois en 2023.

Les personnes qui ont quitté les centres d'accueil, soit parce que leur dossier a été tranché, soit parce qu'ils ont décidé de loger ailleurs, sont au nombre de 2.887 en juillet et 2.376 en août. Les "chiffres les plus élevés depuis dix ans", assure le cabinet de Moor.

Malgré cette évolution, le nombre de places reste largement insuffisant. "3.695 personnes sont encore sur liste d'attente pour une place d'accueil", précise la secrétaire d'État. Il y a environ un an, cette dernière avait donné pour instruction à Fedasil de ne plus héberger les demandeurs d'asile qui se présentent en hommes seuls, par manque de places et pour donner la priorité aux familles.