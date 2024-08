Premier cas du variant de la variole du singe détecté en Europe: Yves Van Laethem appelle à "se tranquiliser"

Un premier cas d'un variant plus contagieux et dangereux de la variole du singe a donc été détecté en Europe, plus précisément en Suède. Le malade a été infecté après un séjour dans une région d'Afrique, touchée par l'épidémie.

C'est la première fois que ce variant est découvert hors d'Afrique, où une épidémie sévère touche le continent. L'OMS prévient que d'autres cas de "Mpox" sont susceptibles d'être détectés prochainement en Europe. Ce qui alerte l'OMS, c’est que ce virus de la variole du singe, qu’on appelle maintenant "Mpox" a deux principaux variants. L’un est plus contagieux que l’autre et possède un taux de mortalité plus élevé que l’autre. Dans le cas de ce Suédois, il s’agit du variant le plus contagieux.

D’après l’OMS, il faut donc s’attendre à ce que d’autres cas, importés d’Afrique, soient détectés prochainement en Europe, même s’il est peu probable que ce virus se répande dans la population. Cette maladie se transmet par contact physique et le virus forme des sortes de pustules sur la peau, qui donne des croûtes. Le virus se transmet ensuite par le contact avec ces lésions cutanées.