Variole du singe: davantage de cas du nouveau variant attendus ces prochains jours en Europe

La recrudescence de la variole en République démocratique du Congo et dans un nombre croissant de pays d'Afrique pousse l'OMS à déclarer une urgence sanitaire mondiale.

Sur le terrain en RDC, dans des villes comme Mpenda, les efforts s'intensifient pour informer la population sur la maladie et la traiter à temps. "Nous avons mené des actions de sensibilisation", explique Willy Yolokanga, organisateur communautaire. "Les patients qui viennent nous voir aux premiers stades de la maladie sont facilement pris en charge", affirme le docteur Papi Mola. Le Mpox a fait 548 morts et touché 15.664 personnes potentielles depuis le début de l'année en RDC selon le ministre de la Santé.

En Europe, en Suède plus précisément, le nouveau variant du Mpox a été découvert en Suède. Il s'agit du premier cas en dehors du continent africain. C'est une personne vivant dans la région de Stockholm qui a été diagnostiquée comme porteuse du sous-type clade 1 du virus du mpox - plus contagieux et dangereux -, une première hors d'Afrique, a annoncé jeudi l'Agence suédoise de santé publique. "La personne touchée a été infectée au cours d'un séjour dans une région d'Afrique où sévit une importante épidémie de mpox du sous-type clade 1", a expliqué Olivia Wigzell, la cheffe par intérim de l'agence suédoise de santé publique, pendant une conférence de presse.

L'Organisation mondiale de la santé a déclenché mercredi son plus haut degré d'alerte au niveau international face à la résurgence des cas de mpox en Afrique. "Aujourd'hui, le comité d'urgence s'est réuni et m'a fait savoir qu'à son avis, la situation constitue une urgence de santé publique de portée internationale. J'ai accepté cet avis", a déclaré lors d'une conférence de presse le directeur général de l'OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus.

L'Europe devrait connaître plus de cas de mpox importés dans les "prochains jours", a averti jeudi la branche européenne de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) après la découverte en Suède du nouveau variant de la maladie, plus dangereux.