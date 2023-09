Près de 1400 meurtres et tentatives de meurtre en Belgique chaque année: les causes de ce chiffre inquiétant

Chaque jour, environ quatre meurtres et tentatives de meurtre sont commis sur notre territoire. C'est près de 1375 faits par an, un record: c'est 17% de plus qu'avant Covid. Les grandes villes concentrent généralement le plus de violence. Liège, par exemple, totalise 60 meurtres et tentatives l'année dernière. "Lorsque l'on reprend la moyenne nationale, ces faits sont en augmentation de 17%. Ici, nous sommes à plus de 3% sur les trois dernières années. Sur 10 ans, les chiffres sont stables", explique Christian Tesson, chef de corps. "Par ailleurs, sur les 60 faits, 85% sont des tentatives, donc des faits qui n'aboutissent pas. Il y a donc 7 personnes qui sont décédées, toutes des hommes d'ailleurs", poursuit-il.

Les causes

La drogue, la paupérisation, les phénomènes de société... Autant de facteurs qui expliquent, en partie, ces chiffres en hausse constante. C'est surtout à l'échelle des provinces que les homicides volontaires et les tentatives de meurtres augmentent. Les armes blanches sont notamment de plus en plus utilisées. "On renforce la présence policière, au moment et aux endroits qu'on estime le plus opportun", indique Christian Tesson.