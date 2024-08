Prévenus via WhatsApp, 90 travailleurs de KM Group ne sont plus payés: "On est choqués"

À Flémalle, 90 travailleurs d'une entreprise de livraison de colis ne sont plus payés depuis bientôt deux mois. L'entreprise est en difficulté, les employés n'ont pas reçu de C4, mais bien un message WhatsApp pour les informer de la fin des activités.

"Nous ne pouvons plus continuer ni assumer financièrement les opérations de notre entreprise". En quelques lignes, un simple message envoyé sur les smartphones de ces travailleurs, le 31 juillet dernier à 22 h. L'annonce du licenciement est brutale, tous sont dépités. "On est vraiment choqués, nous ne nous attendions pas à ça, parce que c'était une grosse société, on travaillait bien", déclare Havvas, un travailleur, désormais sans emploi.

Sans avertissement, KM Group, un sous-traitant d'Amazon, décide de fermer sa société spécialisée dans la livraison de petits colis. Le salaire du mois de juillet n'a pas été versé, les travailleurs sont pris en otage.