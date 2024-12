Produits festifs à prix cassés: le bon plan après Noël

Le 26 décembre marque une nouvelle étape dans l'effervescence des festivités, mais cette fois-ci, l'attention se tourne vers les bonnes affaires. Les supermarchés exploitent cette période pour écouler leurs produits festifs restants à des prix fortement réduits. Parmi ces articles, on retrouve des classiques comme le saumon fumé, les crustacés tels que le homard et les dindes farcies, qui, il y a à peine 24 heures, constituaient le centre des tables familiales. Ces promotions attirent un public toujours avide de prolonger les plaisirs des fêtes sans pour autant alourdir le budget. "C'est le moment idéal pour en profiter", partage une cliente enthousiaste, venue expressément pour ces opportunités.

Dans les rayons des grandes surfaces, l'enthousiasme des consommateurs est palpable. Certains se réjouissent à l'idée de pouvoir préparer le réveillon du Nouvel An à moindre coût. "Noël est passé, mais on a encore la nouvelle année", témoigne un client, ravi de trouver des produits de qualité à des prix abordables. D'autres, comme une habituée rencontrée dans un supermarché bruxellois, avouent se laisser séduire par "les pourcentages sur les viandes" pour remplir leurs congélateurs en prévision de futurs repas copieux. Ces quelques jours entre Noël et le Nouvel An deviennent donc une période stratégique, autant pour les familles que pour les enseignes.