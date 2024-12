"Prenez vraiment le pli dans les jours qui suivent": vous faites attention aux excès? Voici quelques conseils pour l'après-fêtes

Pour l'appareil digestif, c'est parfois une rude épreuve. Entrée, plat, dessert, sans compter les zakouskis et l'alcool. Mais au lendemain de Noël, nous croisons des personnes raisonnables. "Ça va, on a fait léger, on a essayé de faire un maximum léger", reconnaît un Bruxellois. "C'était très simple, un peu de saumon fumé et puis une pierrade", se rappelle un autre. "Je me sens très bien, je n'ai pas fait d'excès. Par exemple, je n'ai pas exagéré avec les entrées", assure un dernier.

On peut amuser toute la famille

L'apéro est très important. Selon cette Bénédicte Van Craynest, une nutritionniste, mieux vaut miser sur les bâtonnets de légumes, parfois tout aussi festifs : "On peut jouer sur les couleurs, sur les saveurs et préparer des belles petites verrines. Ça fait plaisir aussi aux enfants, donc on peut amuser toute la famille", recommande-t-elle.