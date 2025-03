Quand le crime se fait douillet : le succès toujours plus grand des 'cosy mysteries' à la Foire du livre de Bruxelles

Contrairement aux polars traditionnels où le sang et la violence règnent en maître, les cosy crimes offrent une dose d'intrigue tout en douceur. "En général, il n'y a pas beaucoup de sang, il y a très peu de violence, et au fond c'est très rassurant parce qu'au fond, à la fin, tout s'arrange", explique Christine Defoin, spécialiste des romans policiers et chargée de mission à la Foire du livre de Bruxelles. Ces récits sont souvent portés par des détectives amateurs dans de charmants villages où tout le monde se connaît. Une atmosphère conviviale, idéale pour s’évader.

Bien que ce sous-genre n'en soit pas à ses débuts, comme en témoignent les classiques d'Agatha Christie, il a récemment connu un regain de popularité. En partie grâce à son caractère réconfortant, il a su se faire une place dans le cœur des lecteurs, notamment en période de crise. "Les cosy mysteries par lesquels j'ai commencé quand on était en confinement me détendaient vraiment...', partage une lectrice, mettant en lumière une des raisons du succès de ces enquêtes douillettes : un apaisement face aux tumultes du monde.

Comment expliquer ce succès?

Cette popularité grandissante s'explique aussi par la diversité des intrigues et des styles que propose ce genre littéraire. Si autrefois, il évoquait principalement des cadres bucoliques britanniques, aujourd'hui, il se décline dans des contextes variés, y compris belge. "J'écris comme j'aimerais lire, des bouquins, avec des chapitres courts qui donnent envie de tourner la page", explique Nadine Monfils, écrivaine.

Des séries littéraires comme celles des enquêtes de 'Magritte et Georgette', avec ses huit tomes publiés, montrent que l'équilibre entre humour, mystère et un soupçon d'excentricité est un cocktail gagnant. "C'est de l'humour, des situations cocasses, et puis toujours une trame de fond avec l'enquête", indique une lectrice conquise. Cela permet à ces cosy crimes de toucher une audience variée et fidèle, séduite par l'idée d'un crime mêlé à un moment de relaxation.

Pour beaucoup d’adeptes, ces récits s'apprécient dans un cadre tout aussi confortable : une tasse de thé à proximité et l'esprit prêt à se plonger dans une enquête intrigante mais jamais angoissante. Le 'cosy mystery' parvient à établir une atmosphère réconfortante tout en gardant le lecteur en haleine.