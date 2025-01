"C'est pour les lecteurs assidus et ceux qui lisent moins": pour son premier livre, François Coune propose un concept original à ses lecteurs

Invité dans le RTL info 13H, il explique : "Je remarquais, en rencontrant les lecteurs et les lectrices à travers ma communauté, qu'ils avaient besoin d'un carnet dans lequel ils allaient pouvoir assembler leurs meilleurs souvenirs à travers les lectures. Vous pouvez y mettre vos émotions ressenties, le personnage préféré, votre extrait préféré. C'est à la fois pour les lecteurs assidus, mais aussi pour les gens qui lisent moins".

En plus de ces pages, on retrouve également des recommandations de l'auteur, et ce, sur plusieurs thématiques différentes. "Vous avez, par exemple, des livres qui font rire, des livres qui font frissonner, des livres à lire sur la plage lors d'une après-midi, les doigts de pied en éventail. Ou encore des livres inoubliables", précise-t-il.

Et pour celles et ceux qui, en entrant dans une librairie, ne savent pas vers quoi se tourner, François Coune a un conseil. "La première fois que ça m'est arrivé, j'ai vu une couverture et je me suis laissé surprendre. J'ai regardé l'arrière de ce livre et je me suis dit : 'Allez, je suis prêt à ressentir des émotions, donc j'y vais'. Je pense que c'est le meilleur conseil. Après, allez vers les libraires, ils sont toujours là pour vous donner de bons conseils aussi", conclut-il.