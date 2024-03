Qu'est-ce que l'alcolock, cet outil au service de la sécurité routière ?

Plus d'un millier d'alcolocks ont été installés l'an dernier dans nos voitures. Ces éthylotests anti-démarrage se placent sur le tableau de bord. On souffle dedans et si on a trop bu, la voiture ne démarre tout simplement pas. Myriam est intéressée par ce genre de système, cela lui permettrait de s’assurer que ses enfants ne prennent pas la volant en étant alcoolisés. Peut-elle installer ce type de dispositif ?