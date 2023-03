Rappel d'apéritif à base de vin pour présence de sulfites non mentionnés sur l'étiquette

Le rappel concerne les produits "Bouche à oreille blanc bio" et "Bouche à oreille rouge bio" commercialisés dans des bouteilles de 70 cl. Ces articles portent les numéros de lots commençant par les chiffres 2021 et 2022, et ont été vendus le 8 mars dans une vingtaine de magasins en Wallonie.

Les personnes allergiques aux sulfites sont invitées à ne pas consommer le produit. Pour toute information complémentaire, les consommateurs peuvent contacter la société Olifood Company via l'adresse e-mail lesproduitswallons@gmail.com.