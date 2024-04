Restructuration chez Van Hool: entre 1.550 et 1.850 personnes vont perdre leur emploi

L'entreprise est désormais aux mains des curateurs, Elke Van Weerdt et Filip Van der Heyden, a précisé le front commun syndical.

Le site anversois du constructeur de bus Van Hool va conserver entre 650 et 950 personnes sur un total de 2.500 postes, a-t-on appris lundi de source syndicale. Un conseil d'entreprise extraordinaire se tenait lundi matin à Koningshooikt.

Même s'ils étaient attendus, les chiffres sont décevants, commentent les représentants du personnel. Dans un premier temps, chaque travailleur recevra son C4. Les repreneurs pourront ensuite lancer assez rapidement les appels à candidature.

Ces repreneurs, le constructeur néerlandais d'autobus VDL et le fabricant allemand de remorques Schmitz Cargobull, seraient prêts à réengager 300 à 600 personnes pour le premier, et 350 travailleurs pour le second.

Entre 1.550 et 1.850 personnes travaillant actuellement à Koningshooikt ne pourront donc pas être reprises.