Rita, en difficulté, bénéficie de distributions alimentaires solidaires: "Ça m'aide beaucoup"

C'est dans les caves de la maison de repos "Le joli bois", à Saint-Georges, que Rita vient chercher son colis alimentaire un jeudi sur deux. Pour elle, cette aide est essentielle : "Les pensions sont très restreintes. Je veux dire, si on veut faire des grosses courses ou des histoires ainsi, je viens au colis, ça m'aide beaucoup. J'ai du congelé, des boîtes, du café... Tout ce dont on a vraiment besoin".

Une trentaine de familles peuvent en bénéficier tous les quinze jours. "On a des ménages de deux personnes seules, comme on a des familles de huit personnes. En moyenne, c'est plus ou moins des familles de 3-4, mais on peut aller de une à huit personnes", explique Geoffrey Paganelli, chef de projet.

En plus d'aider les familles à trouver des denrées, des recettes de cuisine sont également fournies. "Ils reçoivent parfois des denrées qu'ils ne savent pas comment cuisiner. C'est important qu'on leur donne des idées de recettes et de les accompagner dans la cuisine", ajoute Geoffrey.

Le centre de distribution recherche encore des partenariats afin d'obtenir les invendus de certains commerces.